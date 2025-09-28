پخش زنده
گردهمایی طلاب شهرستان رودبار به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از روحانیون این شهرستان در اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه رودبار در این مراسم با اشاره به آخرین تحولات کشور گفت: آنچه که غربیها تبلیغات فعال شدن مکانیسم ماشه را راه اندازی کردهاند صرفا جنبه روانی دارد و موضوع مکانیسم ماشه تنها ۵ درصد در اقتصاد کشور تاثیر گذار خواهد بود.
وی گفت: مردم تحت تاثیر فشارهای روانی دشمن داخلی و خارجی قرار نگیرند، زیرا اروپاییها و همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال نمایش تصاویر تبلیغاتی از ایران برای تحقق اهداف خود هستند.
حجت الاسلام شریفی ضمن تاکید مردم به آرامش در جامعه از نقش رسانهها در افکار عمومی گفت و خاطرنشان کرد: رسانههای فارسی زبان خارج نشین روی دوقطبی سازی کشور و ایجاد تفرقه در تلاش هستند و انتظار داریم رسانههای داخل واقعیتهای تحولات کشور از جمله موضوع مکانیسم ماشه را به درستی برای مردم تبیین کنند.
وی گفت: برخی برهم زنندگان جو روانی در جامعه به واسطه مافیا در کشور برای ایجاد ترس بین مردم قیمت طلا و ارز را تغییر میدهند.
امام جمعه شهرستان رودبار از وحدت بین مردم و مسئولان قدردانی کرد و یادآور شد: حمایت رهبری از رئیس جمهور نشان از اهمیت وحدت بین احزاب در کشور دارد.
وی افزود: اختلاف نظر در احزاب مختلف در تمام دنیا یک امر طبیعی است، اما همواره شاهد بودیم که در مسائل ملی این اختلاف نظرها تبدیل به یک صدای واحد برای ایران اسلامی خواهد شد.
حجت الاسلام شریفی همچنین از بی اعتمادی به آمریکا سخن گفت و افزود: رهبر معظم انقلاب در ادوار مختلف بر عدم اعتماد بر آمریکا تاکید داشتتد و دارند، زیرا آمریکاییها علاوه بر برجام از بسیاری از قطعنامهها و توافق نامههای بین المللی با بدعهدی خارج شدند.