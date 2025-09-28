پخش زنده
سامانه پاسخگوی ۱۴۱ در آذربایجانغربی در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۸۳ هزار تماس دریافت کرده که به حدود ۹ هزار تماس از سوی کارشناسان پاسخ مستقیم داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از ثبت بیش از ۶۲ میلیون پلاک خودرو توسط سامانههای ثبت تخلف عبور و مرور در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
ارسلان شکری گفت: ۴۱ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور در سطح محورهای استان فعال هستند که در این مدت بیش از ۶۲ میلیون پلاک را شناسایی و ۱۹۷ هزار و ۶۸۸ تخلف را ثبت کردهاند.
وی با اشاره به فعالیت چهار دستگاه سامانه توزین فعال در استان تصریح کرد: طی این مدت نزدیک به ۳ میلیون پلاک توسط این سامانهها خوانده شد و ۱۶۷۱ تخلف نیز ثبت شده است.
مدیرکل راهداری همچنین با تاکید به اینکه ۱۲۴ دستگاه سامانه ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند یادآور شد: در این بازه زمانی بیش از ۱۷ میلیون تردد بین استانی و بیش از ۹۷ میلیون تردد در داخل استان توسط این سامانهها ثبت شد. بیشترین حجم ترافیک در این مدت مربوط به محور سلماس – ارومیه با بیش از ۴ میلیون تردد بوده است.
شکری افزود: طی این مدت، ۱۸۳ هزار و ۵۸۸ تماس با سامانه تلفن گویا و پاسخگوی ۱۴۱ برقرار شد که از این میان، به ۸۷۵۸ تماس توسط کارشناسان ۱۴۱ پاسخ داده شده است.
وی با اشاره به اینکه هماکنون ۴۵۹ دستگاه سامانه ردیاب برخط و ۴۳ دوربین نظارت تصویری در استان فعال هستند، گفت: در شش ماه نخست سال جاری، دو دوربین پلاکخوان در پایانه مسافربری ارومیه نصب شد. همچنین، مرکز پایش پایانه مرزی تمرچین به شش دستگاه نمایشگر صنعتی تجهیز شد و چهار سامانه جدید ترددشمار نیز در محورهای استان نصب شد تا نظارت الکترونیکی بر جادههای استان افزایش یابد.