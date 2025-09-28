پخش زنده
همزمان با نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، مستند «محمد ایرانی» به کارگردانی مرکز مستند سوره و حوزه هنری استان یزد رونمایی و اکران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این مستند ۵۵ دقیقهای به زندگی و مبارزات شهید دکتر محمدحسین رمضانخانی، دانشمند هستهای و مبارز انقلابی یزدی میپردازد که سالهای پیش از جنگ تحمیلی در لبنان به دست عوامل صهیونیستی ترور شد.
رمضانخانی علاوه بر تحصیل در رشته فیزیک هستهای، از دوستان شهید چمران و فعالان شاخص مبارزات انقلابی بود.
ملاحسینی، مستندساز این اثر، در حاشیه آیین رونمایی گفت هدف از تولید مستند «محمد ایرانی» بازنمایی ابعاد کمتر شناختهشده شخصیت علمی و انقلابی این شهید و معرفی او بهعنوان الگویی الهامبخش برای نسل جوان است.
تولید این اثر در سال ۱۴۰۰ با همکاری مرکز مستند سوره و حوزه هنری یزد آغاز شد و در مراسمی با حضور خانواده شهید، جمعی از مسئولان و علاقهمندان فرهنگ ایثار و شهادت در یزد رونمایی شد.