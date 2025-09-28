وزیر آموزش و پرورش گفت: ما سال جدید تحصیلی را در حالی آغاز می‌کنیم که مردم و دانش آموزان ما، یک دوره قهرمانانه رو طی کردند.

وظیفه ما، در آموزش و پرورش انتقال فرهنگ و ارزش‌ها و باورهاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی در مراسم گرامیداشت ۳۶ هزار دانش آموز شهید هشت سال دفاع مقدس و شهدای دفاع ۱۲ روزه که در هنرستان شهید باهنر منطقه ۱۸ تهران برگزار شد؛ گفت: یکی از وظایف مهم ما در آموزش و پرورش انتقال فرهنگ و ارزشها و باورهاست.

وی گفت: گرامیداشت یاد و نام شهدا ، کمتر از شهادت نیست و هیچ سلاحی در مقابل آن کاربرد ندارد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: شهدا برای ما افتخار و عزت آوردند و ما برای اینکه یاد شهدا را ادامه دهیم باید با شهدا مانوس باشیم و باید سیره شهدا را در زندگی جاری کنیم.

کاظمی گفت: برگزاری یادواره های مدرسه ای در مدارس برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و بویژه شهدای دانش آموزی است.

وی خاطر نشان کرد: تلاش دشمن در شرایط کنونی از بین بردن فرهنگ شهادت و یاد و‌ نام آنها است.

در این مراسم؛ از خانواده های ۳ شهید هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و مدافعان حرم قدردانی شد.