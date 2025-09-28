به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز سونوگرافی و رادیولوژی هفت آذر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر، دیروز شنبه با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش افتتاح شد.

امیر دریادار شهرام ایرانی در حاشیه افتتاح این مرکز گفت: با توجه به محدودیت‌ها و نواقص موجود در حوزه رادیولوژی و سونوگرافی نوشهر، ابتدا بخش رادیولوژی تقویت و قابل بهره‌برداری شد و سپس مرکز سونوگرافی به جدیدترین تجهیزات روز دنیا مجهز شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر رویکرد ملی نیروی دریایی در حوزه سلامت افزود: تمامی امکانات درمانی این نیرو در سراسر کشور، هرجا که همرزمان ما در بخش بهداشت و درمان فعالیت دارند، در خدمت هم‌میهنان قرار دارد و خدمات درمانی به شهروندان ارائه می‌شود.

خدمات این مرکز به‌صورت نیمه‌دولتی و با هزینه‌ای کمتر از مراکز آزاد شهری ارائه می‌شود، در حالی که کیفیت خدمات در سطحی مطلوب و حتی بالاتر از استاندارد‌های رایج است.

این مرکز با هدف ارتقای سلامت همشهریان و ارائه خدمات تشخیصی به پرسنل و خانواده‌های نیروی دریایی فعالیت خود را آغاز کرده است.