هنرجویان هنرستان هنر‌های زیبای استان در مرحله کشوری چهل و سومین جشنواره فرهنگی هنری فردا، موفق به کسب دو رتبه کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، بنابر اعلام روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نتایج مرحله کشوری چهل و سومین جشنواره فرهنگی هنری فردا، اعلام شد.

هنرستان هنر‌های زیبا در این جشنواره موفق به کسب دو رتبه کشوری شد که با توجه به نتایج اعلام شده و مقایسه با سال‌های گذشته، رتبه قابل توجهی را کسب کرده است.

این هنرستان در این جشنواره در رشته هنر‌های دستی وتجسمی، گرایش " نقاشی دیجیتال" موفق به کسب رتبه از سوی هنرجو یلدا فولادی شده است.

در رشته فیلم کوتاه، گرایش "نماهنگ" نیز "زینب یاری" موفق به کسب رتبه برتر شد.