درخشش هنرجویان خراسان جنوبی در جشنواره فرهنگی هنری فردا
هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای استان در مرحله کشوری چهل و سومین جشنواره فرهنگی هنری فردا، موفق به کسب دو رتبه کشوری شدند.
هنرستان هنرهای زیبا در این جشنواره موفق به کسب دو رتبه کشوری شد که با توجه به نتایج اعلام شده و مقایسه با سالهای گذشته، رتبه قابل توجهی را کسب کرده است.
این هنرستان در این جشنواره در رشته هنرهای دستی وتجسمی، گرایش " نقاشی دیجیتال" موفق به کسب رتبه از سوی هنرجو یلدا فولادی شده است.
در رشته فیلم کوتاه، گرایش "نماهنگ" نیز "زینب یاری" موفق به کسب رتبه برتر شد.