به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ­بنیاد حفظ آثار ونشرارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، سرلشکر پاسدار سید عباس نیلفروشان و فرماندهان و مسئولان ارشد حزب‌الله تاکید کرد: پرچم حق طلبی و آزادگی و مبارزه با غاصبان صهیونیست بر زمین نخواهد ماند.

متن ­ بنیاد حفظ آثار ونشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به شرح زیر است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

یک سال از شهادت مجاهد نستوه، سید مقاومت و فرمانده مومن، انقلابی و شجاع حزب الله پرافتخار شهید سیدحسن نصرالله و یار و همراه دیرینه اش سید هاشم صفی الدین و تعدادی از یاران با وفای ایشان به همراه مستشار ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران سردار سرافراز سپاه اسلام سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان می‌گذرد.

جنایات وحشیانه بی شمار رژیم سفاک و خبیث صهیونی در ضاحیه لبنان تحت حمایت آشکار و وقیحانه رژیم تروریستی و جنگ افروز آمریکا و دیگر سردمداران دروغین حقوق بشر در اروپا و غرب که دست‌های پلیدشان به خون هزاران زن و مرد و کودک بی‌دفاع، بی‌گناه و مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه و... آلوده است نشان داد؛ آرمان آزادی قدس در آستانه تحقق شکوهمند و تاریخ‌ساز خود قرار داشته و به فضل الهی، پیروز این میدان حزب الله مقتدر و حماس غیرتمند خواهد بود.

تلاش رذیلانه این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن رهبر حزب الله، آن پرچمدار و سرو تناور مقاومت و یاران باوفایش منجر به تقویت عزم و اراده مردم منطقه شده و با یاری خدا، انسجام حزب الله و حماس و دیگر گروه‌های جهادی دو چندان شده است.

آن شهید والامقام نماد ولایت مداری، مجاهدت، فداکاری، شجاعت، مبارزه با تروریسم و آزادی خواهی بود و سرانجام مزد سال‌ها مجاهدت در دفاع از اسلام، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و مظلومان بی دفاع لبنان، سوریه و فلسطین را با رسیدن به آرزوی دیرینه اش گرفت و به یاران شهیدش پیوست و قطعا راه پرافتخار این اسوه شجاعت و رشادت الهام‌بخش مقاومت در سراسر جهان اسلام خواهد بود و هرگز پرچم حق طلبی و آزادگی و مبارزه با غاصبان صهیونیست بر زمین نخواهد ماند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای راه دفاع از حقانیت دین مبین اسلام در سراسر جهان به ویژه شهید سید حسن نصرالله، ضمن تسلیت سالروز شهادت و فقدان جانسوز آن بزرگمرد خستگی ناپذیر و فرمانده عالیقدر و علمدار مکتب مقاومت و همراهان شهیدش به آحاد دلدادگان و محبان این شهید والامقام اعلام می‌دارد؛ با تداوم مسیر سرنوشت ساز و پرافتخار مقاومت، دیری نپاید که فتح قله‌های رفیع عزت، پیشرفت و سربلندی امت اسلامی به ویژه ملت قهرمان و سلحشور ایران را تحت زعامت مقتدرانه و حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) نظاره گر باشیم.