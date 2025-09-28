به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور نماینده ولی فقیه حجت السلام والمسلمین عبادی، سرگرد آزادیخواه فرمانده سپاه بندرامام خمینی (ره) و جمعی از مسولین شهری پایگاه بسیج حضرت علی ابن ابیطالب (ع) کمیته امداد افتتاح شد.

وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: بسیج لشکر مخلص خداست و عزت و سربلندی و افتخار امروز جامعه ما بسیجیان هستند که با غیرت و جانفشانی‌های خود امروزه امنیت را برای ما به ارمغان اورده‌اند.

محیط بیان داشت: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای گرامیداشت مجاهدت و ایثار کسانی است که دانش آموخته مکتب آزادگی ائمه اطهار (ع) بودند.

رئیس کمیته امداد و فرمانده پایگاه علی ابن ابیطالب (ع) کمیته امداد بندر امام خمینی ضمن تشریح عملکرد شش ماهه تصریح کرد: بدون تردید، روایت ۸ سال دفاع مقدس، حکایت از دوران طلایی و پر افتخار ملتی دارد که صبر، عزت، وحدت و همدلی را پیشه خود نمود و امنیت، پیروزی و سربلندی را برای این سرزمین به ارمغان آورد.

وی در ادامه از حمایت‌ها و پیگیری‌های آقای یاوری، فرمانده بسیج کمیته امداد کشور و همچنین جمال شیبه مدیرکل و فرمانده پایگاه بسیج امداد استان تشکر و قدردانی کرد و گفت: همزمان با افتتاح پایگاه بسیج حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و هفته دفاع مقدس ۱۰ دستگاه یخچال فریزر به مددجویان و تعدادی کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان تحت حمایت اهداء شد.

وی به بازدید مسولین از کارگاه‌های اشتغال و توانمندسازی بانوان سرپرست خانواده کمیته امداد در حاشیه این مراسم اشاره کرد و گفت: خودباوری و ایجاد فرصت‌های شغلی از سیاست‌های کلان و راهبری کمیته امداد است.