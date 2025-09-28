پخش زنده
مراسم گرامیداشت نخستین سالروز شهادت شهید سیدحسن نصرالله و یاران شهیدش و شهدای حادثه منا در مسجد آیت الله بروجردی ایستگاه راه آهن شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام جعفر رعایتی کارشناس مسائل سیاسی در این مراسم گفت: شهید سید حسن نصرالله امروز به عنوان الگوی جاودانی در جبهه مقاومت جهانی علیه صهیونیسم کودککش و جنایتکار شناخته شده است.
وی افزود: سید حسن نصرالله، نه تنها دبیرکل حزبالله لبنان، که صدای رسای هر انسان آزادهای بود که در برابر ظلم و اشغالگری بپا میخاست و از این رو باید گفت که شهادت سید مقاومت، نه تنها برای ملت لبنان که برای تمام جبههی مقاومت در غرب آسیا و فراتر از آن، نقطهای عاطفی و استراتژیک است.
حجت الاسلام رعایتی گفت: شهدا به ما یاد دادند که اگر باخدا باشید به طور یقین در همه حوزهها پیروز میشویم؛ درس شهدا، توکل و ولایتمداری برای تحقق پیروزیهاست.