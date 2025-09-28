به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل محیط زیست استان از کاهش محسوس آتش سوزی‌ها در عرصه‌های محیط زیست استان در فصول گرم امسال خبر داد و گفت: از ابتدای فصل بهار تا پایان تابستان امسال فقط ۱۰ مورد وقوع آتش سوزی در عرصه‌های محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد رخ داد.

عبدال دیانتی نسب افزود: بر اثر این ۱۰ مورد آتش سوزی به ۶۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع مناطق حفاظت شده تحت پوشش محیط زیست استان خسارت وراد شد.

دیانتی نسب اضافه کرد: میزان خسارات وارده ناشی از آتش سوزی‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.