نخستین رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت کشاورزی و گلخانه‌های فناورانه با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، فناوران و سرمایه‌گذاران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدف این رویداد که با همکاری ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و محوریت هلدینگ پیشگامان، برگزار شد پیوند دادن ایده‌ها و شرکت‌های فناور به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و بازار بود.

در این دوره ۷۸ طرح به دبیرخانه ارسال شد. پس از دو مرحله داوری، ۲۴ طرح به مرحله ارائه رسیدند و ۱۰ طرح برتر معرفی شدند. در نهایت، سه طرح به مرحله نهایی ملی راه یافتند تا برای جذب سرمایه و حمایت گسترده‌تر رقابت کنند.

سردار علی افضلی، فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) و جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری بر کشاورزی هوشمند تاکید کردند.

در بخش علمی رویداد، زینب خوب‏بخت، نماینده ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی در پنل داوری و نشست‌های تخصصی B2B حضور فعال داشت و ظرفیت‌ها و حمایت‌های معاونت علمی را برای فناوران و سرمایه‌گذاران تشریح کرد.

وی تأکید کرد: ستاد با ایجاد پیوند میان شرکت‌های فناور، سرمایه‌گذاران و صنایع کشاورزی، تلاش می‌کند مسیر تجاری‌سازی را هموارتر سازد و از شکل‌گیری زنجیره ارزش در این بخش حمایت کند.

به گفته وی، بسته‌های حمایتی شامل تسهیل همکاری‌های صنعتی و توسعه بازار محصولات فناورانه در دستور کار قرار دارد و طرح‌های برگزیده این رویداد نیز از این مزایا بهره‌مند خواهند شد.

گامی برای آینده

با برگزاری موفق این دوره، «تا ثریا» توانست شبکه‌ای از فناوران، سرمایه‌گذاران و نهادهای اجرایی را کنار هم بیاورد. برگزاری نشست‌های هم‌رسانی سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در پایان رویداد نیز فرصتی عملی برای آغاز مذاکرات سرمایه‌گذاری و مسیر تجاری‌سازی فراهم کرد.

این رویداد نشان داد که با اتکا به ظرفیت‌های بومی و دانش‌بنیان، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای کشاورزی ایران ترسیم کرد.