به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با حکم حسینعلی امیری استاندار فارس، سید محمد یوسف کاظمی به سمت سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب معرفی و از زحمات ۲ ساله خلیل اقتصادی فرماندار پیشین این شهرستان تقدیر شد.

سید محمد یوسف کاظمی سمت‌های مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهکیلویه و بویر احمد، معاون سیاسی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس، فرماندار شهرستان ارسنجان و بخشداری ششده و قره بلاغ را در کارنامه خود دارد.