بروز گرد و غبار محلی در استان
کارشناس هواشناسی ایلام از وزش باد شدید و گرد و غبار محلی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: از امروز تا اوخر وقت روز پنجشنبه هفته جاری در سطح استان به ویژه نواحی مرزی وزش باد شدید تا بهنسبت شدید همراه با وزش گرد و غبار محلی پیشبینی میشود.
وی افزود: وزش باد و گرد و غبار در نیمه غربی استان شدیدتر است.
کارشناس هواشناسی ایلام از احتمال افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی در طول هفته جاری خبر داد و بیان کرد: به علت وزش باد شدید احتمال آسیب به سازههای سبک و شکستن سرشاخههای درختان، افت کیفیت هوا، کاهش دید افقی و گسترش آتشسوزی وجود دارد.
احمدینژاد اضافه کرد: به شهروندان توصیه میشود نسبت به تحکیم سازههای سبک و موقتی اقدام و کشاورزان از آتش زدن بقایای مزارع خودداری کنند.
وی ادامه داد: به گروههای سنی حساس و بیماران تنفسی توصیه میشود از تردد در فضای باز در صورت بروز گرد وغبار خودداری کنند.