به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بن گفت: ۴۱۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت سیب زمینی رفته است و تا پایان مهرماه برداشت آن ادامه دارد

مختاری افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۱۸ هزارتن سیب زمینی وارد بازار شود.

وی گفت: ارقام کولومبا، فابولا، اگریا، فانته، فانتا، جلی، بورن بانیا و اسپریت در شهرستان کشت شده است و میانگین عملکرد در هرهکتار ۴۵ تن است

امسال نسبت به پارسال ده درصد سطح زیر کشت افرایش داشته است.