برداشت سیب زمینی پیش بهاره از مزارع شهرستان بن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بن گفت: ۴۱۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت سیب زمینی رفته است و تا پایان مهرماه برداشت آن ادامه دارد
مختاری افزود: پیش بینی میشود بیش از ۱۸ هزارتن سیب زمینی وارد بازار شود.
وی گفت: ارقام کولومبا، فابولا، اگریا، فانته، فانتا، جلی، بورن بانیا و اسپریت در شهرستان کشت شده است و میانگین عملکرد در هرهکتار ۴۵ تن است
امسال نسبت به پارسال ده درصد سطح زیر کشت افرایش داشته است.