مراسم آغاز طرح سپاس صبح امروز در محوطه استانداری قزوین با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

طرح سپاس در قزوین آغاز شد؛ پاسداشت ۳ هزار شهید و ۸۵۰۰ جانباز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه در جوار یادمان شهید گمنام آرمیده در محوطه استانداری، با آرمان‌های شهیدان تجدید بیعت کردند.

استاندار در این مراسم گفت: طرح سپاس صرفاً یک برنامه نمادین نیست بلکه مشارکتی فرهنگی و ملی است؛ پاسخی به وجدان‌های جمعی که نباید شهدا و ایثارگران را فراموش کنیم.

محمد نوذری افزود: امروز اگر امنیت و آسایش در نظام جمهوری اسلامی برقرار است، مرهون خون شهداست