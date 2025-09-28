بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۶۰۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۲هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال طی روز پنجم مهر ماه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: یک میلیارد و ۴۶۸میلیون و ۸۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲هزار و ۱۷۹میلیارد ریال انجامید.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در پنجم مهر ماه میزبان دادوستد ۱۲۹هزار و ۶۰۰ کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۵.۸ میلیارد ریال را رقم زد.