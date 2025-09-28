پخش زنده
پوستر «جشن غنچهها» در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش رونمایی شد. این رویداد روز شنبه ۱۲ مهر در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در مراسمی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، حمیدرضا شیخالاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، از پوستر رویداد بزرگ جشن غنچهها رونمایی شد.
این رویداد، در سال جاری با شعار «برای کودکان، برای ایران» و با هدف گفتمانسازی برای توجه به اهمیت و ضرورت دوره اوان کودکی به عنوان مهمترین دوره شکلگیری و تکوین شخصیت کودکان و زمینهساز رشد و پرورش استعدادها و نهادینه شدن تربیت و یادگیری در بین آنان به عنوان آیندهسازان فردای ایران اسلامی، شنبه ۱۲ مهرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تقویت هویت ایرانی-اسلامی و اهتمام به تربیت تمام ساحتی را مبنای اصلی همه برنامهها و اقدامات خود در سال تربیتی-یادگیری جدید قرار داده است.