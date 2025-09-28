به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در مراسمی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، حمیدرضا شیخ‌الاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، از پوستر رویداد بزرگ جشن غنچه‌ها رونمایی شد.

این رویداد، در سال جاری با شعار «برای کودکان، برای ایران» و با هدف گفتمان‌سازی برای توجه به اهمیت و ضرورت دوره اوان کودکی به عنوان مهمترین دوره شکل‌گیری و تکوین شخصیت کودکان و زمینه‌ساز رشد و پرورش استعدادها و نهادینه شدن تربیت و یادگیری در بین آنان به عنوان آینده‌سازان فردای ایران اسلامی، شنبه ۱۲ مهرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تقویت هویت ایرانی-اسلامی و اهتمام به تربیت تمام ساحتی را مبنای اصلی همه برنامه‌ها و اقدامات خود در سال تربیتی-یادگیری جدید قرار داده است.