به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره ۱۲۴ زن شهیده اندیمشک به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، جمعی از بانوان و خانواده شهیدان موسوی برگزار شد.

در این مراسم که با برنامه‌های متنوع فرهنگی همراه بود، سرهنگ پاسدار سید عطاءاله موسوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک گفت: همه کشور‌هایی که ادعای حقوق بشر داشتند، در ۸ سال دفاع مقدس با صدام به هر نحو ممکن همکاری کردند.

وی افزود: نقش بانوان با پشتیبانی از مقاومت در آن دوران حساس بی نظیر بود و ما در اندیمشک آن را به وضوح دیدیم.

در پایان یادواره ۱۲۴ زن شهیده اندیمشک، از مادر شهیده والامقام سیاه‌گیس موسوی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد، تجلیل شد.