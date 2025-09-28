پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی «دی آر ام نیوز», «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: غرب درصدد امتیاز گرفتن از تهران است و این بر همه آشکار شده است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در این سخنرانی گفت: خانمها و آقایان، ۸۰ سال پیش، وحشتناکترین جنگ در تاریخ بشر به پایان رسید. بیش از ۷۰ میلیون نفر قربانی جنگ، قحطی و بیماری شدند. در سال ۱۹۴۵، مسیر تاریخ جهان برای همیشه تغییر کرد. پیروزی بر نازیسم آلمانی که زیر پرچم آن اکثر اروپا گرد هم آمده بودند و نظامیگری ژاپن، راه را برای صلح، بهبود و رفاه هموار کرد. امسال، مسکو و پکن جشنهایی را به مناسبت تعطیلات ۹ مه و ۳ سپتامبر به مناسبت پیروزی در جنگ بزرگ میهنی و جنگ جهانی دوم برگزار کردند. جهان صحنه رژههای نظامی باشکوهی بود که به بزرگداشت سهم تعیینکننده مردم اتحاد جماهیر شوروی در شکست آلمان نازی و نقش ویژه مردم چین در شکست ژاپن نظامیگرا میپرداخت. ما با تمام متحدان خود که در مبارزه با نیروهای شر در کنار حقیقت ایستادند، یاد برادری خود را گرامی میداریم.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: یکی از نتیجه های ماندگار آن جنگ، تاسیس سازمان ملل متحد بود. اصول منشور آن که از سوی پدران بنیانگذار سازمان ما مورد توافق قرار گرفت، همچنان به عنوان چراغی درخشان برای همکاری بینالمللی عمل میکند. این اصول، قرنها تجربه همزیستی دولتها را در بر میگیرد و در عصر چندقطبی کاملاً مرتبط باقی میماند. تنها چیزی که باقی میماند این است که همه کشورهای عضو بدون استثناء، به طور کامل و در تمامیت خود و همانطور که به هم پیوستهاند، به آن اصول پایبند باشند. با این حال، در عمل، اوضاع متفاوت به نظر میرسد. نقض گسترده و فاحش اصل برابری حاکمیت دولتها، ایمان به عدالت را تضعیف میکند و منجر به بحرانها و درگیریها می شود. ریشه مشکل در تلاشهای بیوقفه برای تقسیم جهان به ما و آنها به دموکراسی و استبداد به یک باغ شکوفا و یک جنگل نهفته است. کسانی که دور میز هستند و کسانی که در فهرست استثمار هستند، به کسانی که به آنها اجازه داده شده همه چیز را داشته باشند و بقیه که به عللی موظف به خدمت به منافع میلیاردها نفر هستند، تبدیل میشوند. ما طرفدار پایبندی بیچون و چرا به اصل برابری هستیم. این تضمینی است که همه کشورها میتوانند جایگاه شایسته خود را در نظم جهانی، صرف نظر از قدرت نظامی، میزان جمعیت یا وسعت قلمرو و اقتصادشان، به دست آورند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ادامه سخنرانی خود گفت: اصل استفاده نکردن از زور و تهدید به زور نیز بارها از سوی غرب نادیده گرفته شده است. بمباران یوگسلاوی با اقدام ناتو، حمله به عراق از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا و عملیات نظامی ناتو برای تغییر رژیم در لیبی، همگی به فاجعه ختم شدند. امروز، استفاده غیرقانونی اسرائیل از زور علیه فلسطینیان و اقدام های تهاجمی علیه ایران، قطر، یمن، لبنان، سوریه و عراق، کل خاورمیانه (غرب آسیا) را در معرض خطر انفجار قرار داده است. هیچ توجیهی برای کشتار وحشیانه جمعیت غیرنظامی فلسطین یا حمله های تروریستی وجود ندارد. همچنین هیچ توجیهی برای مجازات جمعی فلسطینیان در نوار غزه وجود ندارد، جایی که کودکان فلسطینی بر اثر بمباران و گرسنگی جان میدهند. بیمارستانها و مدرسه ها ویران میشوند و صدها هزار نفر بی سرپناه رها میشوند. هیچ توجیهی برای طرحهای الحاق کرانه باختری وجود ندارد. ما اساساً با تلاشی برای نوعی کودتا با هدف به تعویق انداختن تصمیم های سازمان ملل متحد در زمینه تشکیل کشور فلسطینی روبه رو هستیم. به تازگی، شماری از دولتهای غربی به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کردند. افزون بر این، آنها چند ماه پیش قصد خود را برای انجام این کار اعلام کردند. حال این پرسش پیش میآید که چرا آنها اینقدر صبر کردند؟ به نظر میرسد که آنها امیدوار بودند که به زودی و تا زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی، هیچ چیز و هیچ کس برای تشخیص باقی نمانده باشد. این وضعیت مستلزم اقدام فوری برای جلوگیری از چنین سناریویی است که به شدت توسط شرکتکنندگان در کنفرانس بینالمللی سطح بالای فلسطین مورد حمایت قرار گرفت.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: حمله به تاسیسات ایران تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و همچنین حمله به پایتخت قطر، در زمانی که گفتگوها با حماس در آنجا با مشارکت میانجیگران آمریکایی و دیگران در حال انجام بود، شایسته محکومیت است. دیروز در شورای امنیت، غرب پیشنهاد منطقی چین و روسیه برای تمدید توافقنامه ۲۰۱۵(برجام) در زمینه برنامه هستهای ایران را به منظور فراهم کردن زمان برای دیپلماسی رد کرد. این امر سرانجام سیاست غرب در کارشکنی در پیگیری راهحلهای سازنده در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تمایل آن برای گرفتن امتیازهای یکجانبه از تهران از طریق باجگیری و فشار را آشکار کرد. ما چنین سیاستی را غیرقابل قبول میدانیم و همه دستکاریها برای بازگرداندن تحریمهای ضد ایرانی سازمان ملل متحد و همچنین خود تحریمها را غیرقانونی میدانیم. غرب به رعایت اصل عدم استنباط در امور داخلی عادت ندارد. انقلابهای رنگی به پدیده غمانگیز زمان ما تبدیل شدهاند و تحریمهای یکجانبه غیرقانونی مدتهاست که به ابزار اصلی دیپلماسی غرب تبدیل شدهاند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: مهم نیست از چه بهانههایی برای توجیه آنها استفاده شود، جوهره چنین تحریمهایی یکسان است؛ سرکوب و ارعاب رقیبان در اقتصاد و سیاست جهانی. روسیه به همراه اکثریت مطلق اعضای سازمان ملل متحد خواستار لغو فوری و بدون پیششرط محاصره تجاری علیه کوبا که بیش از ۶۰ سال است برقرار است و حذف آن از فهرست بدنام حامیان دولتی تروریسم است. ما همبستگی خود را با مردم ونزوئلا در مواجهه با فشار و تهدیدهای تحریمهای خارجی ابراز میکنیم. ما از آمریکای لاتین و کارائیب حمایت میکنیم تا منطقه صلح و همکاری باقی بماند. نمونه بارزی از تضعیف حاکمیت و دخالت فاحش در امور داخلی، اقدام های غرب در بالکان است، جایی که اصل اساسی مانند لزوم رعایت تصمیم های شورای امنیت توسط همه اعضای سازمان ملل متحد نقض میشود. به رسمیت شناختن یکجانبه استقلال کوزوو، برخلاف قطعنامه ۱۲۴۴، اساساً حملهای به ساختار دولتی صربستان بود. اکنون، غرب با کارشکنی در توافق صلح «دیتون»، مسیر فروپاشی دولت بوسنی را هموار کرده است. در کوزوو و بوسنی، حملهای به منافع حیاتی مردم صربستان، از جمله حقوق اجدادی ارتدکس صرب، آغاز شده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: به همین ترتیب، رژیم کی یف، که در نتیجه کودتای ضد قانون اساسی سازماندهی شده از سوی غرب در سال ۲۰۱۴ قدرت را به دست گرفت، مسیر حذف کلیسای ارتدکس متعارف اوکراین و ریشهکنی قانونی زبان روس در تمام حوزههای آموزش، فرهنگ و رسانهها را هموار کرده است. اوکراین تنها کشور جهان است که استفاده از زبان مادری تقریباً نیمی از جمعیت خود را به طور قانونی ممنوع کرده است. زبان عربی در اسرائیل ممنوع نیست و زبان عبری در کشورهای عربی و ایران ممنوع نیست، اما زبان روس در اوکراین ممنوع است. بگذارید یادآوری کنم که ماده یک منشور سازمان ملل متحد بر لزوم احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب تاکید میکند. اروپا در این زمینه سکوت کرده و غرق در هدف آرمانشهری تحمیل شکست راهبردی به روسیه است. برای این منظور، رژیم اوکراین مجاز به انجام هر کاری از جمله حمله های تروریستی علیه سیاستمداران و خبرنگاران، شکنجه، اعدامهای فراقضایی، بمباران بیهدف اهداف غیرنظامی و خرابکاری بیملاحظه در نیروگاههای هستهای است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه همچنین تاکید کرد: همانطور که رئیس جمهور «ولادیمیر پوتین» بارها تاکید کرده است، روسیه برای مذاکره درباره از میان بردن علل ریشهای درگیری، همواره آماده بوده و هست. امنیت روسیه و منافع حیاتی آن باید به طور قابل اعتمادی تضمین شود. حقوق روسها و مردم روسزبان در سرزمینهایی که تحت کنترل رژیم کی یف باقی ماندهاند باید به طور کامل احیا شود. بر این اساس، ما آمادهایم تا درباره ضمانتهای امنیتی برای اوکراین بحث کنیم. تاکنون، به نظر نمیرسد که نه کی یف و نه حامیان اروپایی آن، وخامت اوضاع را درک کرده باشند یا مایل به مذاکره صادقانه باشند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: اتحاد آتلانتیک شمالی، برخلاف تضمینهایی که به رهبران شوروی داده شده بود تا حتی یک اینچ به سمت شرق پیشروی نکنند، همچنان به گسترش نفوذ خود تا مرزهای ما برخلاف تعهدهایی که اعضای ناتو در سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی بر احترام به اصول جداییناپذیری امنیت و عدم تقویت امنیت خود به هزینه دیگران و عدم تلاش برای سلطه، انجام دادهاند, ادامه می دهند. ما بارها پیشنهاد دادیم که پایتختهای ناتو به تعهدهای خود احترام بگذارند و در زمینه ضمانتهای امنیتی الزامآور از نظر قانونی توافق کنند. پیشنهادهای ما در سال ۲۰۰۸ و پیشنهادهای بعدی از جمله در دسامبر ۲۰۲۱ نادیده گرفته شده و تا به امروز نیز نادیده گرفته میشوند. افزون بر این، تهدیدهای استفاده از زور علیه روسیه به طور فزایندهای مطرح میشود.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: روسیه متهم به برنامهریزی برای حمله به کشورهای عضو اتحاد آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپاست. رئیس جمهور پوتین بارها این تحریکات را رد کرده است. روسیه هرگز چنین نیتی نداشته و ندارد و با این حال، هرگونه تجاوزی علیه کشور من با پاسخ قاطعی روبه رو خواهد شد. نباید در این زمینه در میان کسانی در ناتو و اتحادیه اروپا که نه تنها به رایدهندگان خود میگویند که جنگ با روسیه اجتنابناپذیر است و آنها را ناچار به سفت کردن کمربندهایشان میکنند، بلکه آشکارا در زمینه آمادهسازی برای حمله به استان کالینینگراد و دیگر سرزمینهای روسیه صحبت میکنند، تردیدی وجود داشته باشد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: ما به ادامه گفتگوی روسیه و آمریکا، به ویژه پس از نشست آلاسکا، امیدهایی داریم. در رویکردهای دولت کنونی آمریکا، ما نه تنها تمایل به مشارکت در یافتن راههایی برای حل واقعبینانه بحران اوکراین، بلکه تمایل به توسعه همکاریهای عملگرایانه بدون اتخاذ موضع ایدئولوژیک را میبینیم. روسیه و آمریکا مسئولیت ویژهای در قبال وضعیت جهان و جلوگیری از خطرهایی که میتواند بشریت را به ورطه جنگی جدید بکشاند، بر عهده دارند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: حفظ ثبات راهبردی هدف ابتکار جدید فدراسیون روسیه است که این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور پوتین در ۲۲ سپتامبر مطرح شد. این پیشنهاد مربوط به آمادگی روسیه برای پایبندی به محدودیتهای کمی اصلی پیمان استارت جدید به مدت یک سال پس از انقضای آن در ۵ فوریه ۲۰۲۶ است. این به شرطی است که آمریکا نیز به همین ترتیب عمل کند و گامهایی برندارد که تعادل موجود در قابلیتهای بازدارندگی را نقض کند. ما معتقدیم که اجرای پیشنهاد ما شرایط لازم را برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی راهبردی، حفظ سطح قابل قبولی از پیشبینیپذیری در حوزه موشکهای هستهای و بهبود فضای کلی در روابط روسیه و آمریکا فراهم میکند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: همکاران، در دسامبر امسال، شصت و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه اعطای استقلال به مردم و کشورهای مستعمره توسط مجمع عمومی را گرامی خواهیم داشت. روند استعمارزدایی با نقش رهبری اتحاد جماهیر شوروی نتیجه مستقیم تحقق حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود بود. مردم آفریقا و آسیا از زندگی زیر یوغ استعمارگران خودداری کردند، همانطور که پس از کودتای سال ۲۰۱۴ در اوکراین، کریمه، دونباس و نووا اوراسیا از تسلیم شدن در برابر رژیم نئونازی کی یف که به طور غیرقانونی قدرت را به دست گرفته بود، خودداری کردند. این رژیم نه تنها منافع مردم را نمایندگی نمیکند، بلکه جنگی را علیه آنها آغاز کرده است. در هر دو مورد، اصلی که در اعلامیه استقلال ۱۷۷۶ گنجانده شده و متعاقباً توسط بسیاری از روسای جمهور آمریکا بار دیگر تائید شده است، به اجرا درآمد و اصل زیر را به اجرا گذاشت: دولتها قدرت عادلانه خود را از رضایت مردم میگیرند. نه استعمارگران و نه رژیم کی یف هیچ رضایتی از مردمی که به دنبال حکومت بر آنها بودند، نداشتند. این اصل همچنین به اتفاق آرا در اعلامیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ بار دیگر تائید شد که به صراحت بیان میکند که همه باید به تمامیت ارضی کشورهایی که دولتهای آنها نماینده کل جمعیت ساکن در قلمرو مربوطه هستند، احترام بگذارند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: امروزه، آفریقا و کل جنوب جهان در حال تجربه بیداری جدیدی هستند و برای استقلال کامل تلاش میکنند و سازمان ملل متحد نباید نسبت به آن بیتفاوت باشد. دسامبر گذشته، قطعنامه مجمع عمومی با عنوان «ریشهکن کردن استعمار در تمام اشکال و مظاهر آن» تصویب شد. ما خواستار آن هستیم که گام بعدی، تصمیمی برای اعلام ۱۴ دسامبر به عنوان «روز جهانی ریشهکنی استعمار» باشد. ما از نقش گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد در تحکیم تلاشها برای مقابله با استعمار نو و دیگر اقدام های تبعیضآمیز علیه اکثریت جهانی استقبال میکنیم و از همه کشورهای مستقل دعوت میکنیم تا به عضویت آن ابتکار و آن گروه بپیوندند. توازن قدرت کنونی در جهان با آنچه ۸۰ سال پیش برقرار شد، تفاوت اساسی دارد. روند استعمارزدایی و دیگر تحولات بزرگ، نقشه سیاسی کره زمین را تغییر داده است. اکثریت جهانی با صدای بلند از حقوق خود دفاع میکنند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: «سازمان همکاری شانگهای» و (سازمان) «بریکس» نقش ویژهای به عنوان سازوکارهایی برای هماهنگی منافع کشورهای جنوب و شرق جهان ایفا میکنند. نفوذ اتحادیه آفریقا و دیگر انجمنهای منطقهای در حال افزایش است. این واقعیتهای جدید هنوز به طور کافی در چارچوب نهادی سازمان ما منعکس نشدهاند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: موضوع اصلاحات شورای امنیت به ویژه مهم است. روسیه خواستار دموکراتیزه شدن خود منحصراً از طریق گسترش نمایندگی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است. ما از درخواست برزیل و هند برای کرسیهای دائم در شورا حمایت میکنیم و در عین حال بیعدالتی تاریخی نسبت به آفریقا را در چارچوب پارامترهایی که از سوی خود کشورهای این قاره توافق شده است، اصلاح میکنیم. اخیراً، آنتونیو گوترش، دبیرکل، اصلاح جامع سازمان ملل متحد را پیشنهاد داد. ما مخالف بحث آزاد در زمینه این ابتکار نیستیم. اصل راهنما باید بازگشت سازمان ملل متحد به اصول اساسی مندرج در منشور آن باشد که غرب سالهاست به دنبال جایگزینی آن با نظم مبتنی بر قانون خود است. مهم است که این کار به صورت شفاف و با مشارکت و در نظر گرفتن منافع همه کشورهای عضو انجام شود. ما از دبیرکل و همه کارکنان دبیرخانه میخواهیم که مطابق با ماده ۱۰۰ منشور، به اصول بیطرفی و برابری پایبند باشند. نباید اجازه داد که تلاشها برای کودتا در دبیرخانه و خصوصیسازی آن توسط گروه کوچکی از کشورها انجام شود. ترکیب دبیرخانه باید منعکسکننده واقعیتهای جدید باشد و نمایندگی منصفانه کشورهای اکثریت جهانی را تضمین کند. ما مشتاقانه منتظر بحث سازندهای در مورد توسعه این سازمان در جلسه ویژه شورای امنیت هستیم که روسیه به عنوان رئیس شورا قصد دارد در روز ملل متحد در 24 اکتبر برگزار کند. اصلاحات سازمان ملل متحد تنها بخشی از وظیفه پیچیده تغییر کل سیستم حکومت جهانی از جمله دموکراتیزه کردن واقعی آن در نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی متناسب با وزن و نقش جنوب و شرق جهانی در اقتصاد، تجارت و امور مالی جهان است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد: بحث درباره اصلاحات جهانی نمیتواند این واقعیت را نادیده بگیرد که وضعیت امنیت بینالمللی امروز رو به وخامت است. من قبلاً درباره علل این امر صحبت کردهام و تکرار میکنم که علت اصلی آن تمایل به حفظ هِژمونی از طریق نیروی نظامی است. کشورها و مناطق بیشتری درگیر طرحهای تقابلی میشوند. ناتو خود را در اروپا در تنگنا میبیند و در حال نفوذ به اقیانوس آرام، دریای چین جنوبی و تنگه تایوان است که سازوکارهای جهانی آسهآن را تضعیف میکند و نه تنها برای چین و روسیه، بلکه برای دیگر کشورهایی که در منطقه واقع شدهاند، تهدید به وجود می آورد. این مرحله جدید از گسترش توسط رهبری ناتو با شعار جداییناپذیری امنیت یوروآتلانتیک و هند - اقیانوسیه توجیه میشود و آنها در تلاش اند تا با استفاده از این شعار، کل اوراسیا را با یک حلقه نظامی احاطه کنند. روسیه و شرکای همفکرش، جایگزین سازندهای برای این مسیر خطرناک ارائه میدهند تا در اوراسیا، معماری امنیتی برابر و غیرقابل تقسیمی نه تنها برای اعضای ناتو و متحدانشان، بلکه برای همه کشورها و انجمنهای این قاره بدون استثنا، از جمله سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا، کشورهای مستقل مشترکالمنافع، آسهآن، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان پیمان امنیت جمعی، شورای همکاری خلیج (فارس) و دیگران، فراهم آورند. برای این منظور، بلاروس و روسیه به عنوان شرکای دولت اتحادیه، تدوین منشور تنوع و چندقطبی اوراسیا در قرن بیست و یکم را پیشنهاد میکنند. پس از آنکه رفتار غرب، مدل امنیتی یوروآتلانتیک مبتنی بر ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا را بیمعنی کرده، یک فرآیند واقعاً قارهای اجتنابناپذیر است. ما هیچ چشماندازی برای احیای این مدل در اروپا به شکل سابق آن، آنطور که برخی از پایتختهای اروپایی ناگهان شروع به اندیشیدن به آن کردهاند، نمیبینیم.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: وقتی در مورد آینده صحبت میکنیم، نباید درسهای گذشته را فراموش کنیم، به ویژه در شرایطی که نازیسم دوباره در اروپا سر بر میآورد و نظامیگری تحت همان شعارهای ضد روسی در حال افزایش است. این موضوع با توجه به اینکه شماری از سیاستمداران در قدرت در بروکسل و برخی از پایتختهای کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو به طور جدی شروع به صحبت در مورد جنگ جهانی سوم به عنوان یک سناریوی محتمل کردهاند، نگرانکنندهتر است. این چهرهها با تلاش برای تحمیل رویکردهای یکجانبه خود بر همه، هرگونه تلاشی را برای یافتن تعادل عادلانه منافع میان همه اعضای جامعه بینالمللی تضعیف میکنند و این نقض آشکار الزام کلیدی منشور است که من بارها به آن اشاره کردهام، یعنی احترام به برابری حاکمیت کشورها. این برابری است که پایه و اساس چندقطبیِ در حال ظهورِ عینی را تشکیل میدهد. روسیه برای انقلاب علیه هیچکس تبلیغ نمیکند. کشور ما بیش از دیگران از انقلابها رنج برده است. ما صرفاً از کشورهای عضو و رهبری دبیرخانه میخواهیم که بدون استثنا و بدون استانداردهای دوگانه، به تمام اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند. تنها در این صورت است که میراث پدران بنیانگذار سازمان ملل متحد بیهوده هدر نخواهد رفت. از شما بابت توجه به این موارد سپاس گزارم!