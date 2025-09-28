پخش زنده
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه اول آزمایشگاههای مرکزی دانشگاههای جامع کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه گیلان اعلام کرد: بر اساس جدیدترین ارزیابی عملکرد و رتبهبندی آزمایشگاههای کشور توسط شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۴، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان ضمن کسب رتبه اول کشوری آزمایشگاههای مرکزی دانشگاههای جامع وزارت عتف و رتبه ۲۴ ملی شبکه لبزنت (Labsnet)؛ در زمره آزمایشگاههای یک درصد برتر دانشگاههای جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین ۵۵۳ مرکز که شامل ۸۱۰ آزمایشگاه بود، قرار گرفت.
باتوجه به نیاز فزاینده صنعت و جامعه به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در سطح ملی و بینالمللی برای ارائه خدمات با کیفیت آزمایشگاهی، دانشگاه گیلان با برخورداری از نیروهای توانمند و با اتکاء بر تولید علم نافع و دانشبنیان، بستر و زیرساختی ارزشمند برای دسترسی هرچه بهتر متخصصان، پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران به خدمات آزمایشگاهی را در سطح ملی و بینالمللی فراهم کرده است.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان با دریافت گواهیهای معتبری، چون ISO ۱۷۰۲۵، همکار استاندارد، مرجع گمرک ایران، معتمد غذا و دارو، معتمد محیط زیست و معتمد تراریخته، آماده ارائه خدمات تخصصی در حوزههای متنوعی از جمله: کشاورزی و غذایی، فرآوردههای گوشتی و لبنی، محصولات آرایشی و بهداشتی، آب و نوشیدنیها، مواد پلیمری، شیمیایی، معدنی و آلیاژی به پژوهشگران، صنایع و مراکز علمی داخل و خارج از کشور است.