رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: در جهت تامین سرویس مدارس دانش آموزان نیازمند همراهی شهرداری و سایر دستگاه‌ها هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ممبینی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان افزود: در استان خوزستان ۴ هزار دانش آموز استثنایی مشغول به تحصیل هستند که با توجه به شرایط این دانش آموزان نیازمند سرویس مدارس برای تردد آنها می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه سالانه برای تامین سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی ۶۰ میلیارد تومان نیاز است، ادامه داد: ۵۰ درصد این اعتبار توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تامین می‌شود و مابقی این اعتبار نیازمند همراهی شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوطه است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان خاطر نشان کرد: در شهر تهران به طور کامل سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی توسط شهرداری انجام می‌شود و انتظار ما این است که شهرداری اهواز نیز مسئولیت جابجایی دانش آموزان را به طور کامل بر عهده بگیرد.

ممبینی گفت: ما در نشست‌های مختلف با مسئولان شهرداری این موضوع را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد تا مشکل سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی نیز برطرف شود.