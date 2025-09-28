پخش زنده
فرمانده سپاه شهدا ی آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی در نیروهای مسلح، گفت: سربازان فرزندان ماهستندونگاه سپاه به سربازان، نگاهی پدرانه و تربیتی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، در مراسم بزرگداشت روز سرباز در سپاه بوکان، با تبریک این روز به ویژه به سربازان، افزود: ما نگاهمان به سرباز صرفاً ابزاری نیست؛ ما به سربازان مثل فرزندان خود نگاه میکنیم واین حس، واقعی است و در همهی مسئولان سپاه شهدا و حتی دیگر نیروهای مسلح نیز وجود دارد.
سردار رجبی با اشاره به تأثیر دوران سربازی بر شخصیت جوانان گفت: سربازی نقطه عطفی در زندگی جوانان است. پیش از آن زندگی یکنواختی داشتند، اما ورود به ساختار نظامی آنها را وارد مرحله جدیدی میکند؛ جایی که باید محبت، حمایت و نظم را از فرماندهان و مسئولین ببینند.
فرمانده سپاه شهدا با تشکر از فرماندهان حاضر در مراسم، از حضور خانوادههای محترم سربازان نیز قدردانی کرد و گفت: امروز جمعی از خانوادهها، برخی به همراه همسرانشان، در این مراسم حضور دارند که این موضوع حس خوبی به ما منتقل کرده است. این حضور، نشاندهندهی اهمیت روابط عاطفی در سربازی است.
وی تأکید کرد: اگر با سربازان رفتار درستی داشته باشیم، این ارتباط پس از پایان خدمت نیز ادامه خواهد یافت و آنان میتوانند در مواقع ضروری مانند جنگ اخیر ۱۲ روزه، داوطلبانه به کمک کشور بیایند.
سرداررجبی با اشاره به نقش الگوسازی فرماندهان گفت: سربازان باید از ما اخلاق و رفتار خوب یاد بگیرند. اگر بعد از خدمت خانوادهشان متوجه تغییر مثبت اخلاق و رفتارشان شدند، این یعنی ما موفق بودیم. اما اگر خدای نکرده نتیجه منفی باشد، این اوج خسارت است.
در بخش دیگری از صحبتها، سردار رجبی از اجرای موفق طرح انصار در سپاه قدردانی کرد و گفت: طرح انصار فرصت خوبی برای نیروهای مسلح است. سربازانی که دیر به خدمت آمدهاند، حالا خدمتشان را میگذرانند و از تخصص آنها به نفع یگانها استفاده میشود. در نهایت هم کارت پایان خدمت دریافت میکنند و تجربه ارزشمندی کسب میکنند.
وی در پایان مراسم با اشاره به تقارن آن با آغاز هفته دفاع مقدس، ابراز امیدواری کرد که این جلسه و دیگر برنامههای پیشبینیشده در شهرستانها تا پایان هفته بهخوبی اجرا شود و خاطرهای ماندگار برای سربازان رقم بخورد.