استاندار آذربایجان‌ غربی گفت: مدیریت یکپارچه مرز‌های استان به استانداری واگذار شده و فردی توانمند برای هماهنگی و تقویت تجارت مرزی به زودی منصوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان از واگذاری مدیریت یکپارچه مرز‌ها به استانداری‌ها خبر داد و گفت: با ابلاغ رسمی هیئت وزیران، هماهنگی و مدیریت مرز‌های استان به استانداری سپرده شده و این تصمیم زمینه‌ساز رونق بیشتر تجارت مرزی خواهد بود.

رضا رحمانی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های مرزی، اظهار کرد: آذربایجان غربی می‌تواند به قطب توزیع کالا‌های اساسی و موردنیاز سراسر کشور تبدیل شود و در این راستا از اتحادیه‌های پایتخت و سایر استان‌ها دعوت می‌کنیم تا از مرز‌های استان برای واردات و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

وی افزود: به‌زودی فردی توانمند برای مدیریت هماهنگ مرز‌های استان منصوب خواهد شد تا با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های ذی‌ربط، روند ساماندهی و تسهیل مبادلات مرزی با سرعت بیشتری دنبال شود.

رحمانی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: تعاونی‌های روستایی موظف‌اند در آگاه‌سازی مردم نسبت به اهمیت کارت‌های بازرگانی نقش‌آفرینی کنند.

استاندار آذربایجان غربی، رونق اقتصاد مرزنشینان، حمایت از حقوق مردم مناطق مرزی، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و تسریع در ترخیص کالا‌ها از سوی گمرک را از جمله اولویت‌های استان در حوزه تجارت مرزی دانست و تصریح کرد: باید انحصار در تجارت برداشته شود تا فرصت برای حضور فعالان جدید نیز فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه مرز‌های استان باید پویا و فعال باشند، خاطرنشان کرد: هرگونه مانع‌تراشی، کوتاهی یا خیانت در مسیر پویایی مرز‌ها قابل‌قبول نیست و مدیران مربوطه باید با حضور میدانی در رفع مشکلات اقدام کنند.