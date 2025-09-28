به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرناز اسکندری افزود: اکنون بیش از ۳۱ هزار و ۲۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر قرار دارند که از این تعداد، سه هزار و ۵ نفر را معلولین ناشنوا تشکیل می‌دهند که در این راستا به هزار و ۷۵۰ نفر مستمری ماهیانه پرداخت می‌شود.

وی گفت: سال گذشته، هزینه تحصیل ۳۵ نفر از دانشجویان ناشنوا و ۴۳ نفر از دانش‌آموزان ناشنوا تأمین شد.

اسکندری افزود: هزینه رفت و برگشت ۶۰ نفر از این معلولان نیز پرداخت شده است که این اقدامات در راستای تسهیل دسترسی آنان به مراکز آموزشی و خدماتی صورت گرفته است.

وی بیان کرد:سال گذشته، ۲۰۲ دستگاه سمعک به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان خریداری و در اختیار ناشنوایان نیازمند قرار گرفت.

اسکندری یادآور شد: در سال گذشته ۸۶ مورد تسهیلات خوداشتغالی به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان جذب و در اختیار ناشنوایان قرار گرفت که این تسهیلات نقش مهمی در استقلال مالی و توانمندسازی آنان داشته است.