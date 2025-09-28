اجرای کنترل بیولوژیکی آفات در چهار هزار هکتار از مزارع لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:مبارزه ی بیولوژیک با آفات در بیش از چهار هزار هکتار از مزارع نخود، گوجهفرنگی و انارستانهای استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نامدار صیادی گفت:عملیات کنترل بیولوژیک آفات در سطح سه هزار و۵۰۰ هکتار از مزارع نخود، ۵۰۰ هکتار از مزارع گوجهفرنگی و ۵ هکتار از انارستانهای استان لرستان به پایان رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در این عملیات، مبارزه با آفات کرم پیلهخوار در مزارع نخود، هلیوتیس در مزارع گوجهفرنگی و کرم گلوگاه در باغات انار انجام و بیش از ۱۷ میلیارد ریال یارانه از محل طرح یارانه ی سموم به کشاورزان و باغداران استان پرداخت شده است.
صیادی افزود:.این طرح با هدف کاهش مصرف سموم و تولید محصولات سالم تأمین امنیت غذایی، سلامت محصولات کشاورزی و اجرای برنامه ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۴، با محوریت مدیریت حفظ نباتات لرستان اجرا شد.
وی بیان کرد: رهاسازی عوامل بیولوژیک بر اساس شیوه نامه های سازمان حفظ نباتات، کیفیتسنجی عوامل بیولوژیک در زمان تولید، نظارت بر عملیات و ارزیابی اثربخشی آن از جمله مراحل اصلی اجرای این طرح بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به استقبال کشاورزان از این طرح گفت: نتایج مثبت عملیات کنترل بیولوژیک آفات نویدبخش آیندهای روشن برای تولید محصولات سالم و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان است.
صیادی افزود: با استمرار این برنامه و تکیه بر نیروهای متخصص و انسکتاریومهای بومی، کنترل بیولوژیک به فرهنگی دائمی در کشاورزی لرستان تبدیل شود.