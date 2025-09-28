تعهد ۱۳۴ میلیارد تومانی خراسان رضوی در سال جاری برای کمک به عتبات عالیات
بر اساس جمعیت خراسان رضوی ، سرانه تعهدبرای کمک به عتبات عالیات برای هر نفر ۲۰ هزار تومان تعیین شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول ستاد استان خراسان رضوی در جلسه ستاد عتبات عالیات شهرستان بردسکن گفت:مجموع تعهد استان خراسان رضوی در سال جاری ۱۳۴ میلیارد تومان است که با توجه به ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی استان، انتظار میرود این تعهد با مشارکت گسترده مردمی محقق شود
غلامرضا احمدی، با بیان اینکه استان خراسان رضوی در ردیف استانهای میانی کشور از نظر تحقق تعهدات قرار دارد، خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق، تشکیل شبکه نیروی انسانی در شهرستانها و تقویت تبلیغات فرهنگی، میتوان جایگاه استان را ارتقا داد.
وی همچنین با اشاره به تفاهمنامه همکاری با سپاه استان خراسان رضوی، اعلام کرد: بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شده است نواحی مختلف سپاه در سطح استان مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات تأمین کنند.