همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، عصر شعر با حضور جمعی از شاعران و ادیبان آیینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در این آیین با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: شاعران و ادیبان با زبان هنر و بیان شیوا، نقش مهمی در تبیین حقانیت اهل بیت (ع)، عظمت اولیای خدا و روایت رشادتهای سالهای دفاع مقدس ایفا میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی افزود: شعر هنری آسمانی است که شاعران با بهرهگیری از کلمات، زیباییهای الهی و ارزشهای والای انسانی را به تصویر میکشند.
وی گفت: از زمان ائمه اطهار (ع) نیز جایگاه شعر بسیار برجسته بوده است به گونهای که تاکید میشد باید قدر شاعرانی که عظمت خداوند را در قالب شعر میسرایند، دانسته شود.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به جایگاه والای شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: شهدا با ایثار و فداکاری راه را برای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هموار کردند و امروز دستاوردهای بزرگ کشور از جمله قرار گرفتن ایران در جمع ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه غنی سازی اروانیوم مرهون خون شهیدان است.
وی افزود: در روزهای سخت دوران دفاع مقدس، رزمندگان داوطلبانه از جان خود میگذشتند تا راه پیروزی هموار شود و این روحیه ایثار و از خودگذشتگی پیروزیهای بزرگ را برای ملت ایران رقم زد.
امام جمعه شهرکرد افزود: قدرت و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ثمره خون شهدا و رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس است.