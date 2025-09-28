به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: آورد رودخانه‌های مهم مازندران در سال آبی گذشته ۲ میلیارد و ۴۴۶ میلیون متر مکعب بود که ۲۰ درصد کمتر از دوره درازمدت است.

فرهاد خلردی با اشاره به پایان سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و ورود به سال آبی جدید از یکم مهر، افزود: آورد آب رودخانه‌های مازندران در سال آبی گذشته –یکم مهر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴- نسبت به سال آبی ماقبل به لطف بارش‌های پاییز و زمستان ۱۴۰۳ حدود ۲ درصد افزایش نسبت به سال آبی ماقبل را نشان می‌دهد، اما با وجود این افزایش هنوز از آمار‌های دوره درازمدت ۲۰ درصد کمتر است.

وی تصریح کرد: در سال آبی گذشته به جز رودخانه‌های بابلرود و تجن که به دلیل رهاسازی آب از ۲ سد بزرگ استان، آمار آورد آب در آنها نسبت به سال ماقبل و دوره درازمدت افزایشی شد، در سایر رودخانه‌های استان با کاهش محسوس آورد نسبت به دوره درازمدت مواجه بودیم.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت کرد: حجم آبدهی رودخانه بابلرود در ۱۲ ماه اخیر ۳۸۳.۱ میلیون متر مکعب بود که هفت درصد بیشتر از آمار دوره درازمدت است و ۸۷.۱ میلیون متر مکعب از این مقدار آبدهی را آب رهاسازی شده از سد آیت‌الله صالحی مازندرانی (البرز) رقم زده است.

خلردی درباره حجم آبدهی رودخانه تجن نیز گفت: رودخانه تجن امسال ۵۲۳.۹ میلیون متر مکعب آورد آب داشت که ۲۰ درصد بیشتر از سال آبی گذشته و ۹ درصد بیشتر از آمار دوره درازمدت است. اما باید در نظر داشته باشیم که ۱۳۵.۸ میلیون متر مکعب از این آبدهی مربوط به رهاسازی آب از سد شهید رجایی است و اهمیت و اثرگذاری مدیریت توزیع آب به وسیله سازه‌های آبی را نشان می‌دهد.

وی با بیان این‌که در ۱۲ ماه گذشته، بیشترین افت آبدهی در مقایسه با دوره درازمدت در رودخانه نکارود ثبت شد، گفت: حجم آبدهی رودخانه نکارود در سال آبی گذشته ۷۹.۴ میلیون متر مکعب بود که هفت درصد کمتر از سال آبی ماقبل و ۴۸ درصد کمتر از دوره درازمدت است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران اظهار کرد: بیشترین حجم آبدهی رودخانه‌های استان در ۱۲ ماه گذشته مربوط به رودخانه هراز بود که ۵۳۷.۴ میلیون متر مکعب بود و ۶ درصد نسبت به سال آبی ماقبل بیشتر است. اما در مقایسه با دوره درازمدت ۳۷ درصد کاهش آبدهی این رودخانه را نشان می‌دهد.

خلردی افزود: آبدهی رودخانه تلار با ۲۵۸ میلیون متر مکعب ۲۸ درصد کمتر از دوره درازمدت بود و برای رودخانه چالوس نیز با ۳۰۱.۹ میلیون متر مکعب ۲۷ درصد کاهش آبدهی در مقایسه با آمار‌های بلندمدت ثبت شد. رودخانه چشمه‌کیله نیز ۳۶۲.۵ میلیون متر مکعب آبدهی داشت که ۹ درصد کمتر از سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۸ درصد کمتر از دوره درازمدت است.