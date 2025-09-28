به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدحسین واحدیان گفت: این طرح یکی از طرح‌های مهم شهری در حوزه بهبود معابر و ساماندهی ترافیک است که تاکنون ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و در قالب قرارداد جدید هم ۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر به آن اختصاص یافته است.

واحدیان با تأکید بر اهمیت تکمیل بلوار فرهنگ خاطرنشان کرد: این طرح پس از بهره‌برداری نقش مؤثری در تسهیل عبور و مرور، ارتقای ایمنی مسیر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.