پخش زنده
امروز: -
شهردار شهرکرد از پیشرفت ۵۸ درصدی طرح عمرانی بلوار فرهنگ خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدحسین واحدیان گفت: این طرح یکی از طرحهای مهم شهری در حوزه بهبود معابر و ساماندهی ترافیک است که تاکنون ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و در قالب قرارداد جدید هم ۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر به آن اختصاص یافته است.
واحدیان با تأکید بر اهمیت تکمیل بلوار فرهنگ خاطرنشان کرد: این طرح پس از بهرهبرداری نقش مؤثری در تسهیل عبور و مرور، ارتقای ایمنی مسیر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.