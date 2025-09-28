پخش زنده
نفرات برتر مسابقات قهرمانی فانکشنال فیتنس خوزستان مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این دوره از رقابتها شامگاه شنبه ۵ مهر با شرکت نمایندگان شهرستانهای مختلف خوزستان به میزبانی مسجدسلیمان به پایان رسید.
در مسابقات رده سنی بالای ۱۸ سال محمدامین شاهینفر از شهرستان دزفول اول شد، حسین حمید و فرید ادهمی هر دو از ماهشهر مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در رقابتهای رده سنی بالای ۳۰ سال نیز پژمان عیدوندی، وحید یوسفی و ستار سردارزاده هر سه از مسجدسلیمان به ترتیب اول تا سوم شدند.
آغاز رقابت خوزستان در اولین دوره مسابقات ساحلی آمادگی جسمانی کشور
این رقابتها از امروز یکشنبه ششم مهر به میزبانی استان گیلان در بندرانزلی آغاز میشود و تا دهم مهر ادامه خواهد داشت.
این مسابقات در رشتههای کراس ترینینگ، پیلاتس پدل برد، تمرینات معلق در شاخه تی آر ایکس، سی ایکس، ایروبیک و ورزش در آب برگزار میشود.
مسعود عامریان، هانی ترکزاده، شاهد عیدانی و محمد حیدری در بخش آقایان و همچنین زیبا اسدی مقدم، امینه علوانی، نازنین هنرور و کلثوم زادسر در بخش بانوان نمایندگان استان در این رقابتها هستند.