به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی،گفت: پرونده‌ای مربوط به حمل کالای قاچاق، شامل لوازم دندانپزشکی، لوازم جانبی موبایل و لوازم برقی به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال، در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این شعبه پس از بررسی دقیق مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک گمرکی لازم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

وی اضافه کرد: بر این اساس، علاوه بر ضبط کامل محموله کشف‌شده، متخلف به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: علاوه بر این میزان، ۷۵۰ میلیون ریال نیز به عنوان جریمه برای خودروی حامل کالای قاچاق در نظر گرفته شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: بدین ترتیب، مجموع جریمه نقدی برای این متخلف به ۲۰ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال رسید.

وی افزود: کشف این محموله قاچاق توسط مأموران انتظامی پاسگاه دشتروم در محور مواصلاتی دشتروم – حسین‌آباد و در حین بازرسی از یک دستگاه خودرو صورت گرفته و پرونده مربوطه برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.