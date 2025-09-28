پخش زنده
فرمانده انتظامی صومعه سرا از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: با هدف مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت و رفاه حال شهروندان، طرح آرامش در شهر و ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی اطراف مدارس و مراکز آموزشی در شهرستان صومعهسرا اجرا شد که در این رابطه ۲ قاچاقچی ۱۳ خردهفروش موادمخدر و ۱۱ معتاد متجاهر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند که ازاین افراد ۱۷ کیلو و ۷۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.
فرمانده انتظامی صومعهسرا در پایان با بیان اینکه تامین و ارتقاء امنیت همواره یکی از دغدغههای اصلی فرماندهی انتظامی است گفت: برخورد با فروشندگان موادمخدر اولویت اصلی پلیس است و اجرای طرحهای پاکسازی نقاط آلوده، محیط را برای مجرمان ناامن کرده و اثرات مطلوبی در کاهش ارتکاب به جرم دارد.