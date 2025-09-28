\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645\u200c\u062c\u0645\u0639\u0647\u060c \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0627\u06a9\u0631\u0645 (\u0635) \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0644\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0627\u0628\u062f\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0648\u0644\u06cc\u200c\u0641\u0642\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0644\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0634 \u0648 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0628\u0647\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u062f\u0627\u062d\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0644\u200c\u0628\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0631\u062b\u0627\u06cc \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0648 \u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.