به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال فیاضی از قرارگیری این دانشگاه در صدر سبزترین دانشگاه‌های کشور خبر داد و اظهارکرد: این موفقیت نمادی از توجه به توسعه پایدار است.

او با اشاره به اهمیت صیانت از طبیعت در رسیدن به پایداری و توسعه متوازن، گفت: براساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ما موفق به کسب رتبه اول مساحت درختکاری در فضای سبز در میان دانشگاه‌های کشور شده است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان این جایگاه را نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات گسترده در زمینه محیط‌زیست و بهینه‌سازی فضای آموزشی دانست و افزود: مساحت درختکاری‌شده در دانشگاه به عدد قابل توجه ۱۷۲٬۷۳۰ مترمربع رسیده که شامل ۱۶۴٬۴۱۰ مترمربع درختان مثمر و ۸٬۳۲۰ مترمربع درختان غیرمثمر است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه گامی بزرگ در مسیر ارتقای کیفیت زیست‌محیطی برداشته است، بیان کرد: این اقدام در راستای ایجاد فضای آموزشی سالم و پویا و اجرای سیاست‌های مدیریت سبز و توسعه پایدار انجام شده است.