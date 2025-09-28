پخش زنده
مراسم بزرگداشت ویادواره شهدای روستای نصرت اباد سیرجان با حضور خانواده معظم شهدا،مسئولین وجمعی از مردم در حسینیه این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این مراسم سرهنگ پاسدار علی دستوری فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیرجان ضمن بیان اهداف دشمن در تصویب مکانیسم ماشه وبازگشت تحریمها گفت: دشمن سالها واز اول انقلاب است که با ابزار تحریم ملت ما را تحت فشار اقتصادی قرار میدهد و با تمامی ابزارهای رسانهای خود تلاش میکند تا مردم ما را نامید نماید اما این مردم بر خلاف نقشههای آنها از نظام حمایت میکنند.