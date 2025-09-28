به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این مراسم سرهنگ پاسدار علی دستوری فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیرجان ضمن بیان اهداف دشمن در تصویب مکانیسم ماشه وبازگشت تحریم‌ها گفت: دشمن سال‌ها واز اول انقلاب است که با ابزار تحریم ملت ما را تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهد و با تمامی ابزار‌های رسانه‌ای خود تلاش می‌کند تا مردم ما را نامید نماید اما این مردم بر خلاف نقشه‌های آن‌ها از نظام حمایت می‌کنند.



