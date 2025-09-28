به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این پدر شهید پس از سال‌ها صبر و بردباری در تحمل فراق فرزند شهیدش بامداد امروز دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

شهید ابراهیم رستاخیز در سوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

این شهید گرانقدردر سی‌ام مرداد ۱۳۴۷، در روستای توکهور از توابع شهرستان میناب دیده به جهان گشود.

منطقه توکهوروهشتبندی ۵۵ شهید گلگون کفن تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.