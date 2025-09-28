پخش زنده
مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: در صورتیکه ناهنجاری شنوایی نوزاد پیش از سه ماهگی تشخیص داده شود با درمان به موقع میتواند به مهارتهای گفتاری متناسب با کودکان طبیعی دست یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حسین نورعلیوند» مدیر کل بهزیستی ایلام با اشاره به هفته جهانی ناشنوایان اظهار داشت: در این راستا طرح غربالگری شنوایی نوزادان با هدف پیشگیری از معلولیت در سراسر استان اجرا تا نوزادان در بدو تولد مورد سنجش قرار گرفته و در صورت اختلال روند درمان آنها به موقع آغاز شود.
وی افزود: از مجموع بیش از ۲۱ هزار فرد دارای معلولیت استان ۲هزار و ۶۸۵ نفر دارای معلولیت شنوایی هستند.
مدیرکل بهزیستی ایلام به فعالیت مرکز خانواده کودک کم شنوا در این استان اشاره کرد و یادآور شد: خانوادههایی که فرزندان آنها دارای ناهنجاری شنوایی است با مراجعه به این مرکز و انجام تربیت شنیداری و گفتار درمانی امکان درمان کودکانشان وجود دارد.
وی ارائه آموزش مهارتهای زندگی، آموزش تلفیقی زبان اشاره و لبخوانی، مشاوره خانواده و آمادهسازی کودک برای ورود به مهد و مدرسه یا مدرسه عادی را از دیگر خدمات ارائه شده در این مرکز به جامعه هدف برشمرد.
نورعلیوند عمده خدمات ارائه به جامعه ناشنوایان را کاشت حلزون کودکان ۳ تا۶ سال، تهیه سمعک و باطری سمعک، تعمیر یا تعویض قطعات پروتز کاشت حلزون، اشتغال و مسکن، پرداخت هزینه تحصیلی، توانبخشی پزشکی و شنواییشناسی، پرداخت مستمری، حمایتهای مالی، درمانی و معیشت و کمک هزینه آزمایش ژنتیک، کمک هزینه پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در صورت اشتغال فرد ناشنوا، معافیت سربازی، تخفیف هزینههای انشعابات (آب، برق، گاز) و کمک هزینههای موردی را از جمله مهمترین حمایتهای بهزیستی از افراد با معلولیت شنوایی عنوان کرد.
گفتنی است ۳۱ شهریورماه لغایت ۶مهرماه امسال هفته ناشنوایان با شعار «تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره» نامگذاری شده است.