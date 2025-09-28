به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راهبری عملیات تولید پالایشگاه فاز ۱۴ به‌عنوان سیزدهمین پالایشگاه میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای مهر امسال به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واگذار شده است.

بر اساس این گزارش، در چارچوب قرارداد طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، مسئولیت تکمیل ساخت و راه‌اندازی واحدهای باقی‌مانده و بازسازی و راه‌اندازی ردیف آسیب‌دیده پالایشگاه، کماکان به‌عهده شرکت نفت و گاز پارس است که بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش خواهد رفت.

تحویل آخرین پالایشگاه پارس جنوبی به بهره‌بردار نهایی، افزون بر اینکه سبب تقسیم وظایف تخصصی، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بهره‌وری می‌شود، مدیریت متمرکز بهره‌برداری از پالایشگاه‌های پارس جنوبی و اطمینان بیشتر از تأمین گاز سراسری در فصول اوج مصرف را به همراه خواهد داشت.