مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدای سنگرساز بی سنگر در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دراین مراسم ، از کتاب عاشقترم کن ،خاطرات سردار شهید اسلام شهید سید محمد تقی رضوی، به روایت عطیه سادات سیدآبادی همسر شهید، رونمایی شد و همسر شهید رضوی با اشاره به خاطراتی از آن سردار رشید، قسمتهای از وصیت نامه شهید را قرائت کرد.
آیتالله ربانی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در آیین تجلیل از خانوادههای معظم شهدای جهاد کشاورزی در مشهد مقدس با تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانوادههای آنان، ایثارگری جهادگران را سرمایهای معنوی برای کشور دانست و بر تداوم مسیر خدمت، خودکفایی و پایداری در بخش کشاورزی تأکید کرد.