به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: طرح آرایش کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت در یک هکتار مزارع این شهرستان با آبیاری نواری و ارقام میان رس ذرت اجرا شد.

فرهمند آقایی افزود: در این طرح فاصله بین ردیف‌های کشت ذرت به جای ۷۵ سانتی متر معمول به ۱۴۰ سانتی متر افزایش می‌یابد و فاصله بین ۲ بوته ذرت در ۲ طرف یک ردیف نوارتیپ ۳۰ سانتی متر در نظر گرفته که این امر باعث حفظ تراکم بوته‌ها در واحد سطح می‌شود.

وی بیان کرد: کاهش ۵۰ درصد مصرف نوارتیپ و مصرف آب تا ۵۰ درصد، سبز شدن یکنواخت بذر، تسهیل در عملیات داشت و افزایش تولید در واحد سطح از جمله مزایای این طرح است.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.