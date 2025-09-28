به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی روز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۶۹ میلیون دلار، ۱۵۳.۳ میلیون درهم، ۳.۴ میلیون یورو، ۵۱۳.۳ میلیون یوآن و ۱۵۱.۲ میلیون روبل شد؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۸۸.۵ میلیون دلار است.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پنجم مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۷ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار، ۱۷ میلیارد و ۹۶۴ میلیون درهم، ۵۸۱ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۶ میلیارد و ۲۴ میلیون یوآن، ۱۳۴ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون روبل بوده است.