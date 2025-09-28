برپایی نمایشگاه اسوه بسیجیان پایگاههای برتر شهرستان کهگیلویه در دهدشت، نمایشگاه برتر به مرحله استانی راه پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، نمایشگاه اسوه با حضور سرهنگ پوربهشت فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان کهگیلویه و فرماندهان پایگاههای تابع و همچنین بازرسان و ارزیابان نمایشگاهها در سالن بسیج مقاومت حضرت رسول در دهدشت افتتاح شد. در این نمایشگاه بسیجیان پایگاه های تابعه عملکرد یک ساله خود را با موضوع فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و صنایع دستی در معرض دید بازرسان قرار دادند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از ۱۹ غرفه در این سالن برپا شده است. سرهنگ علی اصغر پور بهشت افزود: پایگاههای برتر به مرحله شهرستانی و امروز هم از میان پایگاههای برتر برپا شده در این سالن پایگاه اسوه برتر به مرحله استانی راه مییابد.