در این نمایشگاه، توانمندیهای پایگاههای بسیج شهرستان کهگیلویه به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه گفت: با مشارکت پایگاههای بسیبج نمایشگاه اسوه پایگاههای شهرستان کهگیلویه در دهدشت بر پا شد.
سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت افزود: در این نمایشگاه بسیجیان پایگاه های بسیج شهرستان عملکرد یکساله خود را با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و صنایع دستی در معرض دید عموم قرار دادند.
سرهنگ پور بهشت اضافه کرد: در این نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس پایگاه های بسیج شهرستان عملکرد یکساله خود را در ۱۹ غرفه به نمایش گذاشتند.
وی با بیان اینکه این غرفهها در سطح حوزههای بسیج با مشارکت پایگاههای برتر به مرحله شهرستانی برپا شد، ادامه داد: با نظر ارزیابان این نمایشگاه، پایگاههای برتر انتخاب و بعنوان پایگاه اسوه برتر شهرستان کهگیلویه به مرحله استانی راه مییابند.