پاکسازی غار «کارده» مشهد
همزمان با روز ملی غار پاک، غار «کارده» مشهد پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شعار امسال روز غار پاک «حفاظت از کارست (حفرهها و غارهای طبیعی زیرسطحی)، حمایت از تنوع زیستی غار» است.
جواد نباتی بیان کرد: غارها نه تنها زیستگاه گونههای خاص جانوری و گیاهی هستند، بلکه بخشی از تاریخ و تمدن بشری را نیز در خود جای دادهاند و حفاظت از آنها یک وظیفه ملی به شمار میآید و شعار امسال روز ملی غار پاک بیانگر ضرورت نگاه علمی و اکولوژیک به پدیدههای کارستی و غارهاست، چرا که هرگونه تخریب و آلودگی این اکوسیستمها به طور مستقیم بر تنوع زیستی و حیات طبیعی آنها اثر میگذارد.
وی اظهار کرد: درجهبندی هفت غار استان شامل غارهای کنان، بلور و مجموعه غارهای بجستان، مغان، نمکسار، بزنگان، کرکس و کارده در سی و چهارمین جلسه کارگروه ملی غارشناسی ایران در سال جاری، پس از ارزیابی اهمیت حفاظتی و بررسی شرایط فیزیکی، اجتماعی، زمین شناسی، باستانی، منابع آبی، تنوع زیستی، گردشگری و سایر شاخصهای موثر به تصویب رسید.
غار کارده در فاصله ۴۸ کیلومتری مشهد از نوع غارهای خشک و در ارتفاع هزار و ۴۵۸ متری از سطح دریا قرار دارد و به دلیل کشف بقایای اسکلت انسانهای اولیه و ابزارهای آنان، از قدمت تاریخی بسیار بالایی برخوردار است.
وجود راههای فرعی متعدد و موقعیت جغرافیایی ویژه، این غار را به یکی از جاذبههای طبیعی و گردشگری مهم استان تبدیل کرده است.
«کارست» به فرسایش شیمیایی سنگهای محلول در آب، بهویژه سنگهای آهکی (کربناتی) گفته میشود؛ در مناطق کارستی، آب باران (که کمی اسیدی است) باعث حل شدن سنگها میشود و به مرور ساختارهایی مثل غار، چاه طبیعی (چاله فروچالی)، دره کور، چشمهها و رودهای زیرزمینی به وجود میآید.
تعداد غارهای موجود در خراسان رضوی بیش از ۲۰۰ دهنه و تعداد غارهای حائز اهمیت و شاخص استان ۳۰ دهنه است.
دوم مهرماه روز جهانی غار پاک نامگذاری شده است.