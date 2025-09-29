به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امروز در آخرین روز هفته دفاع مقدس، ۳ مسکن محرومان با ۵ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان هزینه به ۳ خانوار این شهرستان واگذار شد.

همچنین امروز یازده طرح اقتصاد مقاومتی تولیدی، کشاورزی و صنایع دستی

با اشتغالزایی ۲۰ نفر و سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسید.

امروز ۳ سری جهیزیه به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان به نوعروسان سیاهکلی اهدا شد.

۷۵ سری نوشت افزا هم با ۲۵ میلیون تومان هزینه به دانش آموزان کم برخوردار سیاهکلی اهدا شد.