به مناسبت هفته دفاع مقدس چند طرح اقتصاد مقاومتی و عام المنفعه در شهرستان سیاهکل به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امروز در آخرین روز هفته دفاع مقدس، ۳ مسکن محرومان با ۵ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان هزینه به ۳ خانوار این شهرستان واگذار شد.
همچنین امروز یازده طرح اقتصاد مقاومتی تولیدی، کشاورزی و صنایع دستی
با اشتغالزایی ۲۰ نفر و سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسید.
امروز ۳ سری جهیزیه به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان به نوعروسان سیاهکلی اهدا شد.
۷۵ سری نوشت افزا هم با ۲۵ میلیون تومان هزینه به دانش آموزان کم برخوردار سیاهکلی اهدا شد.