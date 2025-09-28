به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در ۶ ماه امسال، بیش از ۵ میلیون و ۸۹۴ هزار خودرو وارد و بیش از ۵ میلیون و ۸۷۳ هزار خودرو از استان خارج شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲ درصد و ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

هادی بهزادنیا پرترددترین جاده در این بازه زمانی را شیروان – بجنورد و بالعکس و کم ترددترین جاده را صفی آّباد – گراتی و بالعکس برشمرد و افزود: در این بازه زمانی کمترین سرعت متوسط تردد مربوط به جاده های فاروج – قوچان (فاروج)، صفی آباد – گراتی و بیشترین سرعت متوسط محور شیروان – فاروج بوده است.

وی ادامه داد: همچنین بیشترین درصد تخلف فاصله غیرمجاز در محور‌های جنگل گلستان – چمن بید (چشمه خان) و بالعکس و چمن بید – آشخانه (چمن بید) و بالعکس ثبت شد.

بهزاد نیا افزود: جاده چمن بید – گرمه و میامی – گرمه دارای بیشترین درصد تردد وسایل نقلیه سنگین است.

به گفته وی در این مدت بیش از ۴۴۹ هزار مورد تخلف توسط دوربین‌های ثبت تخلف ثبت شده است.