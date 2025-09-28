پخش زنده
سخنگوی دولت با اشاره به برنامههای حمایتی تأکید کرد: راهبرد اصلی دولت، جلوگیری از کمبود کالا و پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر است و پرداخت یارانهها و اقدامات معیشتی همچنان در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به شرایط ایران در جنگ ۱۲ روزه، گفت: دولت در حوزه تأمین مایحتاج عمومی غافلگیر نشد که اگر چنین میشد، مشکلاتی در زمینه بنزین، آرد، نان و دارو به وجود میآمد. در آن روزها برخی استانها چند برابر ظرفیت معمول خود میزبان بودند و با وجود فشارها، زیرساختهای اساسی، از جمله ذخایر دارویی، آرد، نان، مواد غذایی و بنزین، در طول ۱۲ روز بهطور کامل و به شکل معمول تأمین شد.
وی یادآور شد: حتی تختهای بیمارستانی نه تنها در شهرهای درگیر حمله، بلکه در شهرهای میزبان بیماران بهطور کامل آماده و برقرار بود. میزان ترانزیت در جادهها نیز مدیریت و اعتصاب کامیونداران با همراهی و ایستادگی این عزیزان شکسته شد.
مهاجرانی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند دولت همانطور که در جنگ ۱۲ روزه توانست خدمترسانی کند، اکنون نیز با برنامهریزی دقیق چنین خواهد کرد، ادامه داد: طبیعی است مردم نگران باشند، زیرا با رژیمی ددمنش مواجه هستیم که از هیچ جنایتی فروگذار نمیکند. با این حال، ملت در دوران دفاع ۱۲ روزه مشاهده کردند نیروهای دفاعی همچون دژی آهنین ایستادند و حملات دشمن را پاسخ دادند. همین نشان میدهد که ایران در سطح راهبردی و تاکتیکی با اقتدار عمل میکند، هرچند دشمن ممکن است به روشهای ناجوانمردانه همچون حمله به افراد بیگناه روی آورد.
سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت در برابر فعالشدن مکانیسم ماشه، گفت: در حوزه اقتصادی کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مأموریتهایی برعهده دارد و نظمبخشی به بودجه یکی از موضوعات جدی دولت است. اکنون فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری تلقی میشود. مدتهاست بر کوچکسازی دولت و ادغام برخی ردیفها هم تأکید شده است و دولت باید هزینهها را متناسب با درآمد تنظیم کند.
وی با یادآوری اینکه در مواردی یارانهها به جای گروه هدف، به مصرفکنندگان دیگر رسیده است، افزود: به همین دلیل اصلاحات ساختاری در این زمینه آغاز شده و بسیار جدی است. در عین حال قبل از اجرای کامل، دو مفهوم عملیاتی بودن و مبتنی بر عملکرد بودن بهعنوان پایههای بودجهریزی در دستور کار است. این روند کمک میکند تا در گشایشهای آینده، کشور با نظم داخلی صحیح و دقیق پیش برود.
مهاجرانی ادامه داد: در حال حاضر پژوهشهای دقیقی انجام میشود تا مشخص شود تزریق ارز در کدام بخش میتواند کل زنجیره تولید و خدمات را فعالتر کند؛ موضوعاتی که به وزارتخانههای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو و نفت مرتبط است.
وی با تاکید بر اینکه دولت مصمم است در حوزههای زیرساختی بههیچ عنوان سطح فعالیت فعلی را کاهش ندهد، گفت: در زمینه برق حدود ۲۵ هزار مگاوات ناترازی وجود دارد. از تابستان و زمستان گذشته بارها بر ضرورت احداث نیروگاههای خورشیدی تأکید و صفحات خورشیدی بر بام وزارتخانهها و نهاد ریاستجمهوری نصب شد. این روند ادامه دارد تا جریان زیرساختی کشور که پیوند معناداری با حوزه اقتصادی دارد، به درستی تکمیل شود. در کنار این اقدامات، حفظ امنیت روانی و اجتماعی مردم نیز مهم است. بهطور مثال، گشتهای شهری در حال فعالیت هستند تا به شکایات رسیدگی و از بینظمی جلوگیری شود.
سخنگوی دولت با اشاره به وضوح تامین کالاهای مصرفی، یادآور شد: کالاهای مصرفی دو دستهاند؛ دسته اول کالاهای تعزیراتی هستند که شامل قیمتگذاری مصوب دولت میشوند. در جلسات ستاد تنظیم بازار که تقریباً هر دو هفته یکشنبه تشکیل میشود، درباره قیمت آنها تصمیمگیری میشود. دسته دوم کالاها، اما مشمول قیمتگذاری مصوب نمیشوند ولی باید برچسب قیمت داشته باشند که در صورت تخلف، از تذکر تا جزای نقدی و حتی پلمب واحد صنفی اقدام میشود.
مهاجرانی با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد سیاسی ایران با پدیدههایی از جنس اسنپبک و تحولات ارزی مواجه است، بازار غیررسمی ارز نیز تأثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: امروز نرخ غیررسمی حدود ۱۱۲ هزار تومان رصد شد و هرچند این نرخ به رسمیت شناخته نمیشود، اما نمیتوان تأثیر آن را انکار کرد. مردم باید بدانند بانک مرکزی با سازوکارهای خود تلاش میکند بازار را آرام نگه دارد. پیشبینیها از ارقام بسیار بالاتری حکایت داشت.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نگرانی مردم قابل درک است و حق دارند نگران باشند. از سویی اقدامات امروز در کوتاهتر کردن صف متقاضیان خرد ارزی، باهدف کاهش نگرانیهای عمومی انجام شد. در این شرایط، اقتصاد روایی و جنگ روایتها بسیار مهم است. دولت وظایف جدی دارد و باید با پذیرش کاستیها، مسیر بهبود عملکرد را ادامه دهد.
وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به مردم، اظهار کرد: قول میدهم هر زمان که لازم باشد در خدمت مردم باشم و به آنان گزارش بدهم. همچنین آمادگی دارم حتی هفتهای دوبار در رسانه حاضر شوم و توضیحات لازم را ارائه کنم. رویکرد دولت بر اصلاحات ساختاری است تا بتواند پاسخگوی بهتر مردم باشد.
سخنگوی دولت ادامه داد: از اقدامات مهم بانک مرکزی، طراحی کارتهای خرید اعتباری است که سقف آن از ۳۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این کارتها بهطور خاص برای تحریک تقاضا در صنایعی که دچار رکود شدهاند طراحی شده و دهکهای پایین هدف اصلی هستند، هرچند سایر افراد نیز میتوانند از آن استفاده کنند.
مهاجرانی با تاکید بر اهمیت تأمین معیشت مردم، اظهار کرد: معیشت مردم، امنیت روانی و درمان از اولویتهای اصلی دولت است و همانطور که در آن ۱۲ روز یارانهها بهموقع پرداخت شد، اکنون نیز این روند ادامه خواهد یافت. راهبرد دولت جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از اقشار آسیبپذیر است تا فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
وی با یادآوری اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مذاکرات، تاکید کرد: ایران در عرصه دیپلماسی، اهل گفتوگوست و هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است. آن کسی که دیپلماسی را بمباران کرد رژیم صهیونیستی و کسی که بر پیکر دیپلماسی شلیک کرد ایالات متحده بود. ایران همواره مسیر تعامل را دنبال میکند.
سخنگوی دولت همچنین با یادآوری ظرفیت کشورهای عضو اوراسیا و برنامههای دولت برای استفاده از آن، اظهار کرد: موضوع همکاری با اوراسیا و همچنین مباحث مطرحشده در نشست مجازی بریکس از نمونههای جدی استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک است. راهبرد اصلی دولت، تمرکز بر همسایگان، توجه به منطقه و حرکت به سوی همهجانبهگرایی و دوری از یکجانبهگرایی است.