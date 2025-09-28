پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی شهادت منوچهر بخشنده، جانباز والامقام ۷۰ درصد استان را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت پر افتخار جانباز گرانقدر ۷۰ درصد منوچهر بخشنده که از نمونههای صبر، ایثار و ازخودگذشتگی در دفاع از آرمانهای نظام مقدس اسلامی بود، مایه سربلندی و افتخار خطه خونرنگ کرمانشاه است.
بیتردید پاداش صبر و فداکاری این شهید والامقام موجب رحمت واسعه الهی و همجواری با اولیای الهی و شهدای والامقام خواهد بود.
بدینوسیله ضمن تبریک و تسلیت به محضر خانواده محترم شهید عزیز و مردم شهیدپرور استان کرمانشاه، از خداوند متعال همنشینی با ائمه اطهار (ع) را برای این شهید بزرگوار مسئلت مینماییم.
حبیبالله غفوری
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه
مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر این شهید گرانقدر فردا دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در گلزار مطهر شهدای شهرستان ملایر استان همدان برگزار خواهد شد.