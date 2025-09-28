پخش زنده
واکسیناسیون طیور بومی، علیه بیماری نیوکاسل در مازندران آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل دامپزشکی استان مازندران از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون نیوکاسل مقاوم به حرارت به روش آشامیدنی در سطح استان خبر داد.
دکتر حمزه آقاپور کاظمی گفت: این طرح از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان آن، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه از طیور بومی در واحدهای روستایی استان تحت پوشش این واکسیناسیون قرار گیرند.
وی با بیان اینکه واکسیناسیون بخشی از فرآیند مبارزه و پیشگیری از بیماریها است، خطاب به پرورشدهندگان و دامداران افزود: ضروری است که پس از انجام واکسیناسیون، در صورت مواجهه با هرگونه علائم بیماری، مراتب را بلافاصله به ادارات دامپزشکی شهرستانها یا مراکز بخش خصوصی اطلاع دهند.
مدیرکل دامپزشکی استان مازندران خاطرنشان کرد: این گزارشدهی سریع، امکان حضور بهموقع کارشناسان را در واحدهای روستایی فراهم میکند تا اقدامات قرنطینهای و بهداشتی لازم به سرعت انجام شده و از انتقال بیماری به سایر واحدهای روستایی و صنعتی جلوگیری شود.
دکتر آقاپور کاظمی در پایان تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی استان از طریق سامانه ۱۵۱۲ و همچنین حضور مستمر همکاران در واحدهای مختلف، آمادگی کامل برای دریافت گزارشهای مردمی را دارد.